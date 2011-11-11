Янукович створює спецпрокуратуру, щоб «Дніпро був таким, як у піснях»

Прийнято рішення про створення прокуратури, яка буде опікуватися питаннями наведення ладу на берегах Дніпра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на засіданні Громадської гуманітарної ради.

Він зізнався, що був дуже вражений тим, що сьогодні відбувається на берегах Дніпра. За його словами, «безконтрольно вибирається пісок, руйнуються береги, йде незаконна забудова».

«Там повний безлад, і його треба припинити і по-господарськи підійти, щоб Дніпро був таким, як про це співають у піснях», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, він скликав нараду за участю екологів, правоохоронних органів, і на цій нараді було прийнято цілу низку рішень, у тому числі «створення прокуратури окремої, яка буде слідкувати за порядком на Дніпрі».