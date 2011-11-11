Прес-конференція про відкриття першого в Україні китайського Інтернет-магазину
У понеділок, 14 листопада, об 11.00 в Києві відбудеться прес-конференція, присвячена офіційному відкриттю першого в Україні китайського Інтернет-магазину «139 shopping».
Учасники прес-конференції:
Радник з торговельно-економічних питань при Посольстві КНР в Україні Ло Вейдун
Представник Торговельно-промислової палати України
Президент компанії «139 Group» Хуан Цин Хун
Генеральний директор компанії «139 Soppsng» Лі Хай Лін.
Крім того, на прес-конференції заплановано розіграш призів, серед яких іpad і китайський чай.
Захід відбудеться за адресою: м. Київ, провулок Землянський, б. 11 (Канцелярія Радника з торговельно-економічних питань при Посольстві Китайської Народної Республіки в Україні).
Акредитація на прес-конференцію проводиться до 18.00 п'ятниці, 11 листопада, за телефонами: 098-455-55-10, 284-67-45, Хао Шиян.
Акредитація обов'язкова!