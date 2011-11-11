Азаров сьогодні піде на Олімпійський вболівати

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ має намір дивитися товариський матч між національними збірними України і Німеччини з футболу, який відбудеться сьогодні ввечері на НСК "Олімпійський".

Про це М.АЗАРОВ повідомив сьогодні під час спілкування з користувачами Інтернету на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Я обов`язково буду сьогодні на стадіоні "Олімпійський" і вболіватиму за нашу збірну. Я дуже хочу, щоб перший матч на цьому стадіоні, в який ми вклали багато сил і коштів, нашою збірною було виграно", - написав М.АЗАРОВ, відповідаючи на інформацію користувача про те, що квитки на матч в перший день були розкуплені спекулянтами, які тепер продають їх за ціною в 5 разів дорожче.

Прем`єр-міністр запропонував користувачеві розробити механізм боротьби зі спекулянтами.

"Запропонуйте механізм, як боротися з такими спекуляціями. У молоді роки я, наприклад, вистоював величезні черги, щоб потрапити на гарну виставу в Москві, і біля входу до театру зустрічав спекулянтів, які продавали квитки в 5-6 разів дорожче. Мене це також обурювало, як і Вас. Нещодавно у Відні мені дуже захотілося відвідати Віденський театр опери і балету. У касах квитків не було, а біля входу з рук спекулянти продавали за завищеними цінами квитки. Я навів цей приклад для чого? Більш як 40 років минуло, але не тільки в Києві, а й у Москві, у Відні існують однакові порядки, напевно загальна проблема. Давайте разом думати, як з цим боротися", - написав М.АЗАРОВ.