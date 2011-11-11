Азаров каже, що журналісти йому не заважають

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що у журналістів вибірковий інтерес до діяльності уряду.

Таку думку М.АЗАРОВ висловив сьогодні під час спілкування з користувачами Інтернету на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, відповідаючи на питання, чи не заважає присутність журналістів зосереджуватися на роботі.

"У ЗМІ потрапляє в кращому разі одна сота від того, що реально робиться урядом. Ну, наприклад: у день проводиться значна кількість нарад, зустрічей, оперативних зустрічей з міністрами, керівниками областей, підприємств, департаментів, приймаються десятки рішень, розглядаються сотні питань, і ніякі ЗМІ при цьому не присутні. Природно, ця діяльність не висвітлюється ні в пресі, ні в інших ЗМІ. Тому у вас не зовсім коректне уявлення про роботу уряду", - написав М.АЗАРОВ.

На його думку, в Україні діяльність уряду висвітлюється приблизно так само, як і в інших країнах. "Ми багато робимо для того, щоб наша діяльність була публічною, тобто відкритою. А присутність журналістів на заходах, як правило, обмежується на початку повідомленням про тему того чи іншого заходу. І вони рідко присутні на самому обговоренні питань. Їхня присутність нам не заважає, але навряд чи це буде їм самим цікаво", - вважає глава уряду.