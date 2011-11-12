Лікарі не можуть поставити точний діагноз Тимошенко

Члени медичної комісії, які оглядали екс-прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО в четвер, 10 листопада, не дійшли єдиної думки щодо її здоров`я і визначення діагнозу.

Про це дочка екс-прем`єра Євгенія КАРР повідомила в інтерв`ю українській службі Радіо «Свобода».

"Неможливо визначити, чи це міжхребетна грижа, чи це невралгія, якщо не робити знімків, не робити діагностику в певних клінічних умовах. Тому вони можуть тільки обглянути людину і сказати приблизно діагноз. Вони не можуть точно сказати, тому й розходяться їхні думки", - сказала Є.КАРР.

Крім того, вона повідомила, що вже більше тижня не може зустрітися з матір`ю, оскільки, за її словами, екс-прем`єр не може ходити і вставати.

При цьому Є.КАРР зазначила, що в умовах СІЗО Ю.ТИМОШЕНКО не може бути надана медична допомога на належному рівні. «Все, що можливо, я так сподіваюся, робить медичний центр у СІЗО. Вони їй дають якісь знеболюючі, сподіваюся, проводять якусь терапію. Але оскільки особистий лікар не зміг за всі 100 днів після арешту навіть побачитися з ТИМОШЕНКО, просто взяти якісь прості аналізи, то не можна зараз коментувати взагалі стан її здоров`я. Сип чи утворення, що виникли в неї через тиждень після арешту, залишаються", - сказала Є.КАРР.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Державна пенітенціарна служба проінформувала, що Ю.ТИМОШЕНКО важко ходити у зв`язку із загостренням болю в хребті.

Після цього комісія Міністерства охорони здоров`я «провела дослідження стану здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО і дала рекомендації щодо подальшого медикаментозного лікування».

Разом з тим фахівці МОЗ не виявили медичних протипоказань щодо проведення слідчих дій стосовно Ю.ТИМОШЕНКО.

9 листопада захисник екс-прем`єра Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що стан здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО значно погіршився, і вона не може самостійно ходити.

11 листопада член комісії МОЗ, доктор медичних наук Олександр БУР’ЯНОВ заявив, що комісія працює над встановленням остаточного діагнозу Ю.ТИМОШЕНКО, після чого буде визначена тактика її лікування.

Довідка УНІАН. Ю.ТИМОШЕНКО була заарештована 5 серпня. 11 жовтня Печерський райсуд Києва засудив її до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році.