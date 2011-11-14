Збірна Італії з футболу тренується на конфіскованому у мафії стадіоні

Збірна Італії з футболу 13 листопада провела тренування на полі, яке було конфісковане у мафії. Як повідомляє Associated Press, таким чином команда висловила підтримку загальнонаціональної кампанії проти організованої злочинності.



Тренування, яку відвідали близько тисячі вболівальників, пройшла на футбольному полі в невеликому містечку Ріцціконі (Rizziconi) в Калабрії. Ідея цієї акції належала асоціації Libera, яка координує боротьбу проти оргзлочинності в Італії.



За даними газети La Stampa, до 2000 року поле в Ріцціконі належало калабрійської злочинному синдикату "Ндрангета", але потім його конфіскували на користь місцевого муніципалітету. Однак мафіозі кілька років залякували місцеву молодь, погрожуючи розправою, якщо ті ризикнуть зіграти на конфіскованому поле. Як відзначає видання, в результаті поле стало своєрідним символом протистояння місцевих жителів і бандитів. У 2007 році за підтримки уряду тут був зіграний один матч, але з тих пір ніяких ігор на поле в Ріцціконі не проводилося.



Угрупування "Ндрангета" вважається однією з наймогутніших злочинних організацій в світі. Дослідницький інститут Eurispes оцінює її доходи за 2007 рік у 47 млрд євро.



Італійські власті вважають, що вона небезпечніша навіть знаменитої сицилійської "Коза Ностри".