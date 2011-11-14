Чорнобильці й афганці засіли у Пенсійному фонді і вимагають Азарова

У Донецьку близько тисячі чорнобильців, афганців і дітей війни, перебуваючи в актовому залі будівлі регіонального управління Пенсійного фонду України, вимагає негайного прибуття до них прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА, інакше погрожують вже нинішньої ночі оголосити голодовку.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН голова обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль-єдність» Микола ГОНЧАРОВ.

За його словами, представники чорнобильців, афганців і тих, хто має статус «діти війни», сьогодні «цілком спокійно, мирно зайшли в будівлю управління Пенсійного фонду Донецької області, в актовий зал і поспілкувалися з начальником управління Георгієм ЯКИМЕНКОМ».

М.ГОНЧАРОВ зазначив, що після того, як Г.ЯКИМЕНКО пояснив, що пенсії для цієї категорії громадян нараховуються тільки згідно з відповідною постановою Кабінету міністрів України, всі присутні прийняли рішення звернутися особисто до М.АЗАРОВА.

«Так, ми з ЯКИМЕНКОМ спілкувалися, і після його виступу було прийняте таке рішення (викликати в Донецьк М.АЗАРОВА – УНІАН). Оскільки ЯКИМЕНКО сказав, що не виконуватимуться норми чорнобильського закону, закону про статус ветеранів війни, про дітей війни, що нібито немає грошей. Вони виконуватимуть постанову Кабінету міністрів №745. І це питання може вирішити тільки Кабмін», - сказав М.ГОНЧАРОВ.

За його словами, в уряді це питання «вже два місяці намагаються вирішити», створюючи робочі групи, «які нічого не роблять, одна обіцянка і все, нічого іншого немає».

«Тому ми вирішили розрубати цей гордіїв вузол і вимагаємо сюди прибути АЗАРОВА, хай і Кабінет міністрів прибуває», - заявив М.ГОНЧАРОВ.

Він ще раз підкреслив: «Нами було прийняте рішення, що ми не виходимо із залу і вимагаємо негайно з`явитися сюди пана АЗАРОВА. Ми вимагаємо це зараз, і терміново відправлятимемо до Києва відповідний папір з цією вимогою, щоб АЗАРОВ прибув у Донецьк, до нас сюди, в актовий зал Пенсійного фонду».