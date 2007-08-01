Вітренко: 8-значний номер + ”мокра” печатка кожному виборцю = ніяких фальсифікацій

Лідер ПСПУ Наталія ВІТРЕНКО пропонує нову технологію проведення виборів і підрахунку голосів для запобігання можливим фальсифікаціям.

Про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами Н.ВІТРЕНКО, 18 липня вона направила відповідні пропозиції на ім`я глави держави, прем`єр-міністра, голови Верховної Ради і голови ЦВК. Як зазначила Н.ВІТРЕНКО, на її думку, необхідно підготувати бюлетені для голосування не з багатьма ступенями захисту, як пропонується, а ввести спеціальний восьмизначний номер, у якому будуть вказані, зокрема номер виборчої дільниці, де він видається виборцю. При цьому лідер партії підкреслила, що людина, яка прийшла на вибори, повинна одержати запечатаний пакет із бюлетенем і його копією, на яких стоятиме «мокра печатка» виборчої дільниці. Після голосування копія такого бюлетеня залишатиметься у виборця. Яка упевнена Н.ВІТРЕНКО, «таким чином до контролю за результатами виборів підключаться не тільки політики, але й виборці, а таємниця вибору буде збережена», оскільки на бюлетені буде вказано лише його номер. Все це, упевнена Н.ВІТРЕНКО, дозволить уникнути «ще одних технічних хитрощів».

У контексті сказаного Н.ВІТРЕНКО повідомила, що вона вже одержала відповіді з Секретаріату Президента з даного питання, в якій сказано, що її звернення з пропозиціями направлене для вивчення в Міністерство юстиції України.

Продовжуючи тему, лідер ПСПУ сказала, що проведений членами партії аналіз показав, що підготувати технічно такі бюлетені не складно. При цьому вона додала, що все залежить виключно від того, «на скільки чесні заяви Президента, прем`єр-міністра про чесні вибори». «…Це можна зробити протягом декількох днів. …Вони (бюлетені) не вимагають ніяких дорогих систем захисту, тим паче, що методика виготовлення відпрацьована», - вважає вона. При цьому Н.ВІТРЕНКО навела як приклад виготовлення залізничних і авіаційних квитків. «Якщо зміни ці будуть зроблені, ми дамо можливість людям проконтролювати і переконатися, що вибори пройшли чесно», - підкреслила Н.ВІТРЕНКО.