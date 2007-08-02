Тимошенко хоче від Ющенка ще одного указу про вибори

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко попереджає про можливість фальсифікації результатів дострокових виборів через голосування "на дому".

Про це вона заявила у середу в ефірі 5 каналу.

"Я не поділяю оптимізму президента (щодо чесної боротьби на виборах), бо прекрасно знаю, що відбувається в Луганській та Донецькій області з підрахунком голосів. Там в підрахунку практично чорна діра", - сказала лідер БЮТ.

Тимошенко повідомила про намір БЮТ днями звернутися до міжнародних організацій, що спостерігають за чесними виборами, і до президента щодо необхідності роз`яснення правових підстав для голосування на дому.

"Якщо політичні сили хочуть чесних виборів, то потрібно видати указ президента, який пояснює, що означає голосування на дому", - зазначила лідер БЮТ.

"Хотілося б, щоб президент, якщо він дійсно захищатиме чесні вибори, роз`яснив, що тільки коли є медична довідка, тільки тоді людина може голосувати на дому. Інакше голосування на дому стане найпотужнішою моделлю фальсифікацій на цих виборах", - додала вона.

Водночас Тимошенко категорично заперечила можливість створення коаліції з Партією регіонів:

"Наша політична сила не буде мати коаліції з Партією регіонів. Ми вважаємо Партію регіонів не політичною силою, а практично мафією, яку нам в спадщину залишив Леонід Кучма. Тому ніяких коаліцій з цією політичною слою не буде".

Українська правда