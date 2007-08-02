Тимошенко хоче від Ющенка ще одного указу про вибори
Президент має регламентувати кожен чих?
Лідер БЮТ Юлія Тимошенко попереджає про можливість фальсифікації результатів дострокових виборів через голосування "на дому".
Про це вона заявила у середу в ефірі 5 каналу.
"Я не поділяю оптимізму президента (щодо чесної боротьби на виборах), бо прекрасно знаю, що відбувається в Луганській та Донецькій області з підрахунком голосів. Там в підрахунку практично чорна діра", - сказала лідер БЮТ.
Тимошенко повідомила про намір БЮТ днями звернутися до міжнародних організацій, що спостерігають за чесними виборами, і до президента щодо необхідності роз`яснення правових підстав для голосування на дому.
"Якщо політичні сили хочуть чесних виборів, то потрібно видати указ президента, який пояснює, що означає голосування на дому", - зазначила лідер БЮТ.
"Хотілося б, щоб президент, якщо він дійсно захищатиме чесні вибори, роз`яснив, що тільки коли є медична довідка, тільки тоді людина може голосувати на дому. Інакше голосування на дому стане найпотужнішою моделлю фальсифікацій на цих виборах", - додала вона.
Водночас Тимошенко категорично заперечила можливість створення коаліції з Партією регіонів:
"Наша політична сила не буде мати коаліції з Партією регіонів. Ми вважаємо Партію регіонів не політичною силою, а практично мафією, яку нам в спадщину залишив Леонід Кучма. Тому ніяких коаліцій з цією політичною слою не буде".