Україна і Росія домовилися про ціну на газ

Україна і Росія домовилися про нову ціну на газ, і підписання відповідних документів про фіксацію цієї ціни очікується найближчими днями.

Про це журналістам повідомило джерело в уряді.

«Є домовленість про нову ціну. Найближчими днями очікується підписання відповідних документів», - сказало джерело.

При цьому співрозмовник зазначив, що до підписання планується вирішити низку технічних питань у контексті проведення переговорів.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що Україна і Росія перейшли до технічного оформлення газових домовленостей.

9 листопада в Києві в рамках переговорів із Україною з питань співробітництва в газовій сфері відбулася робоча зустріч голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА і Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

За результатами зустрічі «Газпромом» було зазначено, що переговорний процес ведеться інтенсивно й до цього моменту розглянуто великий перелік складних питань.