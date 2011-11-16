Литвин «вичитав» людей Азарова
"Я вже не можу замовчувати..."
Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН розкритикував Кабінет міністрів за легковажний підхід до документів, які направляються до парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Новограді-Волинському Житомирської області.
За словами спікера, «ще не встигне законопроект дійти до Верховної Ради, а вже кажуть, що він включений до порядку денного».
"Інколи ми стаємо очевидцями і учасниками процесу, коли документа у Верховній Раді немає, а він розлого коментується, пропагується і оцінюється , начебто він перебуває на розгляді у Верховній Раді", - сказав В. ЛИТВИН.
При цьому він навів як приклад ситуацію із угодою про зону вільної торгівлі з СНД. "На даний момент цього документа у Верховній Раді немає, а розмови ми чуємо більш ніж тиждень", - сказав спікер.
При цьому він критично висловився щодо якості документів, які надходять з Кабміну до парламенту.
"Друга обставина, про яку я повинен сказати і про яку я вже не можу замовчувати, - це якість документів, які подаються до Верховної Ради України. Вони потребують значного покращення. І на деталі, і на змістовну частину Кабміну слід звернути належну увагу", - підкреслив В.ЛИТВИН.
На його думку, у Кабміні потрібно створити спеціальний підрозділ, який би аналізував документи, що надходять від міністерств і відомств, «транзитом проходять через Кабмін і направляються до Верховної Ради».
"Парламент робить все для того, щоб підтримати Кабмін, але надалі такий легковажний підхід є неприйнятним у цьому відношенні у питаннях законотворчості", - сказав В.ЛИТВИН.