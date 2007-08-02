ЖЕКам-потрошителям дісталося на горіхи від Луценка

“Сьогодні людей в першу чергу турбує питання тарифів. З ЖЕКом –потрошителем сьогодні неможливо боротися в жодному місті. Людям найбільше болить те, що за земельний пай дають два мішки висівок, а директор більше любить коханку, ніж виплату зарплати. Їм болить те, що в них забирають робочі місця”, - сказав учора під час мітингу у місті Могилів-Подільський, що на Вінниччині, лідер Блоку “Наша Україна – Народна самооборона" Юрій Луценко.

“Люди повинні жити зручно, безпечно у своїй країні, а не шукати кращого життя де-інде. В Україні треба навести порядок і забезпечити нормальне життя тут, в нашому домі. Варто вже сьогодні, вже тут починати будувати нормальне життя, дати людям роботу, гідну зарплату, пенсію і освіту, - наголосив Луценко. - Досить вже “янучарам” нас ділити, досить робити з нас ворогів. Людям вже набридло грати за їхніми правилами, які вони хочуть нав’язати усім”.

“Сьогодні ми почули людей, ми об’єдналися і визнали свої помилки. Разом ми розпочали рішучий наступ проти злочинності і корупції тих чиновників, які плювали на народ і забули свої обіцянки”, - підкреслив він.

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