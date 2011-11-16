У Путіна натякають, що Україна зарано каже «гоп»

В уряді Росії вважають передчасним говорити про досягнення домовленостей з Україною щодо ціни на російський газ до підписання відповідних документів.

Про це журналістам сказав прес-секретар прем`єр-міністра РФ Дмитро ПЄСКОВ, передає РІА "Новости".

«Ми виходимо з того, що переговори тривають. Домовленості ознаменуються підписанням документів. Поки цього не зроблено, передчасно коментувати», - сказав Д.ПЄСКОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 листопада, джерело в уряді України повідомило журналістів, що Україна і Росія домовилися про нову ціну на газ, і підписання відповідних документів щодо фіксації цієї ціни очікується найближчими днями.

«Є домовленість про нову ціну. Найближчими днями очікується підписання відповідних документів», - сказало джерело.

При цьому співбесідник відзначив, що до підписання планується вирішити ряд технічних питань у контексті проведення переговорів.

Водночас офіційний представити «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ повідомив УНІАН, що дату підписання нових документів щодо газу з Україною поки не визначено.

«Немає поки ніяких дат», - сказав він.

При цьому С.КУПРІЯНОВ не підтвердив, однак і не спростував інформацію про те, що Україна і Росія домовилися про ціну на газ.

10 листопада міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що Україна і Росія перейшли до технічного оформлення газових домовленостей.

9 листопада у Києві в рамках переговорів з Україною з питань співпраці у газовій сфері відбулася робоча зустріч голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА і Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

За наслідками зустрічі «Газпромом» було відзначено, що переговорний процес ведеться інтенсивно і на сьогоднішній момент розглянуто значний перелік складних питань.