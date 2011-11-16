Янукович заборонив літати над «Межигір’ям»

Території резиденції Віктора Януковича "Межигір`я" присвоєно статус зони, забороненої для польотів.

Про це "Українській правді" повідомили у Держпідприємстві обслуговування повітряного руху України.

"УкрАероРух" зазначає, що статус забороненої зони цим землям було надано не в зв`язку з "Межигір`ям", а через те, що поблизу знаходиться Київська ГЕС.

"...Над об`єктом підвищеної небезпеки - споруди Київського гідровузла - з 13.06.2002 була встановлена відповідна заборонена зона використання повітряного простору", - ідеться у листі.

При цьому із авіанавігаційної карти видно, що в центрі зони, забороненої для польотів, знаходиться аж ніяк не Київська ГЕС, а резиденція "Межигір`я".

Більше того, за інформацією джерел, з самого початку польоти були заборонені лише над гідроелектростанцією. Але після приходу Януковича на посаду президента її розширили.

На авіанавігаційній карті можна побачити також зону, заборонену для польотів, над Печерськом, де розташовано будівлі Верховної Ради, Кабінету міністрів і Адміністрації президента.

Крім того, "Українській правді" вдалося з`ясувати, що "Межигір`я" оточено шестиметровим парканом.

"У висоті огорожі навколо резиденції можна переконатися шляхом співставлення з міліцейським автобусом "Богдан". Таким шестиметровим парканом обнесено всю резиденцію, окрім центрального в`їзду до неї", - йдеться в статті "Таємниці "Межигір’я". Фобії президента".

У автобусі перебувають бійці спецпідрозділу Беркут", які охороняють весь багатокілометровий периметр "Межигір`я".