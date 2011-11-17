Україна не порушувала питання щодо вступу Росії до СОТ

Україна не порушувала питання про вступ Російської Федерації до Світової організації торгівлі (СОТ) у контексті переговорів щодо газу.

Про це на прес-конференції на тему: «Вступ Росії до СОТ: подробиці» у Москві сказав голова російській переговорній делегації, голова департаменту торгових переговорів Міністерства економічного розвитку РФ Максим МЄДВЄДКОВ, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ, чи використовувала Україна під час проведення переговорів щодо ціни на російський газ ситуацію зі вступом Росії до Світової організації торгівлі.

«Я можу сказати, що на переговорах в Женеві це питання ніколи не порушувалося, і ми переговори з Україною в Женеві не вели», - сказав М.МЄДВЄДКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ заявив, що Україна використовує при проведенні переговорів щодо ціни на російський газ для України ситуацію зі вступом Росії до Світової організації торгівлі.

А.КЛЮЄВ відзначив, що «у 2008 році прем'єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підписала лист про згоду зі вступом Росії до СОТ, однак ми цим питанням опікуємося, і такий важіль ми використовуємо у переговорах з Росією щодо зміни умов контракту на поставки газу до України».

Росія розраховує завершити процес вступу до Світової організації торгівлі 15 грудня п.р. на міністерській зустрічі організації.