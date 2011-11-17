В Україні стартувала кампанія “За мирний протест!”

В Україні стартувала кампанія на захист прав громадян на мирні зібрання “За мирний протест!”

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Інституту “Республіка”, керівник ініціативи “За мирний протест!” Володимир ЧЕМЕРИС.

Він зазначив, що у понеділок Залізничний районний суд Сімферополя скасував рішення Сімферопольської міськради, яке обмежувало свободу зібрань у місті. Згідно з ним, організатори мирної акції мали повідомити владу про її проведення за 10 днів, обмежувались місця проведення таких акцій і т.д. Суд визнав це положення міської влади таким, що суперечить Конституції і законам України. За словами В.ЧЕМЕРИСА, подібні рішення ухвалювали органи влади багатьох міст, і лише через суди або протести прокуратури громадянським активістам вдавалося домогтися їх скасування.

На переконання громадських лідерів, мітинги і демонстрації часто залишаються чи не єдиним способом впливу на владу, можливістю для людей захистити свої права. За словами керівника ініціативи, влада, розуміючи небезпеку для себе мирних зібрань, вирішила відібрати в громадян це право. Наміри влади реалізуються як через рішення місцевої влади, так і через дії силових структур.

Саме тому, наголосив В.ЧЕМЕРИС, низка громадських організацій вирішила виступити за врегулювання права на мирні протести на рівні законодавства та практики роботи правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування, а також за підвищення громадської уваги до проблематики мирних протестів. З цією метою вони організували Всеукраїнську ініціативу “За мирний протест!”.

В.ЧЕМЕРИС нагадав, що на розгляді Верховної Ради перебуває законопроект №2450, цілий ряд положень якого робить проведення мирних акцій цілком підконтрольним владі. Ініціатива “За мирний протест!” вимагає зняти з розгляду цей документ і натомість готова запропонувати альтернативний законопроект, який би забезпечив демократичний механізм регулювання проведення мирних зборів.

Керівник кампанії зауважив, що від учора розпочався збір підписів серед активістів, членів громадських організацій, пересічних громадян під петицією з вимогами демократичного врегулювання права на мирний протест. “Вже в перший день проведення акції було зібрано до 100 підписів у кожному великому місті, які будуть подані до органів влади і покажуть, що українські громадяни виступають проти обмеження їх права на свободу зібрань”, – сказав В.ЧЕМЕРИС. Підписи під петицією збирають координатори в усіх обласних центрах України та в Криму. Також усі охочі можуть залишити свій підпис он-лайн на сайті www.zmina.org.ua