Кириленко обіцяє все підняти

Лідер політичної партії «Народний Союз Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО обіцяє, соціальна політика блоку «НУ-НС» базуватиметься на соціальних ініціативах Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на третьому етапі V з’їзду НСНУ.

В.КИРИЛЕНКО підкреслив, що соціальна політика блоку «НУ-НС», а в майбутньому парламентської фракції, базуватиметься на соціальних ініціативах Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Він зазначив, що в програмі блоку «НУ-НС» буде передбачено зобов’язання підвищити з 1 січня 2008 року пенсії на 35%.

Крім того, блок “НУ-НС” домагатиметься збільшення державної допомоги при народженні першої дитини до 12 тис. грн., другої – 15 тис. грн., третьої – 25 тис. грн.

За його словами, у разі створення демократичної коаліції, новий уряд візьме на себе зобов’язання до кінця 2008 року збільшити середню заробітну плату в Україні до 2100 грн.

В.КИРИЛЕНКО також повідомив, що «НУ-НС» підтримуватиме розвиток малого та середнього бізнесу та якнайшвидше ухвалення нового Податкового кодексу. Крім того, за його словами, блок підтримуватиме програми збереження національної ідентичності та культурно-історичної спадщини.