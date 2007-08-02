Мороз шантажує Януковича відставкою

Спікер Верховної Ради України Олександр Мороз не виключив виходу СПУ з коаліції, якщо домовленості з приводу проведення позачергової сесії парламенту, досягнуті під час зустрічі з лідером Партії Регіонів Віктором Януковичем, не будуть дотримані, повідомляє сайт СПУ. «Я не збираюся нікого заманювати в сесійний зал», – сказав Мороз.

За словами Олександра Мороза, для оголошення про вихід одного з суб`єктів коаліції не треба проводити спеціального засідання Верховної Ради: через 30 днів коаліція автоматично припиняє існування, а Кабінет міністрів йде у відставку.

Олександр Мороз не виключив, що після такого рішення СПУ, міністри-соціалісти напишуть заяви про відставку.

«На вибори можна йти по-різному, можна бути представниками уряду, а можна і бути представниками уряду у відставці, якщо коаліція не працює, тому це можна розглядати як варіант», – сказав Мороз.