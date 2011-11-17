Пшонка на День студента прийшов у альма-матер

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка зустрівся зі студентами Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Як повідомляє прес-служба ГПУ, він привітав майбутніх прокурорів із Міжнародним днем студента та 207-ю річницею цього університету.

«Ваш університет є безумовно провідним юридичним вузом України та основним виконавцем державного замовлення на підготовку фахівців для органів прокуратури, – зазначив у своєму виступі Віктор Пшонка. – Зі студентської лави та цих світлих аудиторій народжується майбутнє держави – нове покоління молодої інтелектуальної еліти. Тут народжується і майбутнє української прокуратури. Я вдячний долі за те, що мій шлях як юриста розпочався 36 років тому саме тут, а також за те, що завдяки отриманим знанням та наполегливій праці сьогодні займаю таку відповідальну посаду».

Генеральний прокурор України розповів студентам про хід реалізації комплексних демократичних реформ, у якій безпосередньо беруть участь органи прокуратури, та про першочергові завдання, поставлені сьогодні перед працівниками відомства.

«Своєю ефективною високопрофесійною працею ми маємо стати оплотом законності у суспільстві, протиставити злочинності та корупції свою принциповість, безкомпромісність, чесність та кваліфікованість», – підкреслив Генеральний прокурор України.

Віктор Пшонка також поспілкувався зі студентами та відповів на їх запитання.