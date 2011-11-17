В БЮТ вважають, що без проблем подолають 5% бар’єр

У фракції "БЮТ-Батьківщина" називають вимушеним кроком голосування за закон про вибори народних депутатів у тому вигляді, в якому він був ухвалений сьогодні в цілому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив народний депутат від "БЮТ-Батьківщини" Сергій МІЩЕНКО.

«Це вимушений компроміс. Ми вибрали найкраще з того, що нам пропонувалося. Варіанти були або фальсифікація виборів, або максимально прозора виборча система», - сказав С.МІЩЕНКО.

За словами народного депутата, відтепер опозиція має шанс поборотися в мажоритарних округах і навіть перемогти у них і сформувати більшість у наступному парламенті.

В той же час С.МІЩЕНКО зауважив, що, на жаль, опозиції не вдалося відстояти норми про 3% прохідний бар’єр і щодо участі блоків у виборах.

При цьому він висловив переконання, що для партії «Батьківщина» не буде проблемою подолати бар’єр у 5%, оскільки вона є основним учасником Блоку Юлії Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, ВР сьогодні ухвалила в цілому закон України «Про вибори народних депутатів».

За ухвалення відповідного рішення проголосували 366 народних депутатів із 404 зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема «за» проголосували 187 депутатів від фракції Партії регіонів, 62 – від "БЮТ-Батьківщини", 36 – НУ-НС, 24 – КПУ, «Реформи заради майбутнього» - 19, Народна партія – 20, позафракційні – 18.

Законом передбачено, що вибори проводитимуться за змішаною системою – 225 депутатів обираються в загальнодержавному багатомандатному окрузі за виборчими списками від політичних партій, а 225 – за мажоритарною системою.