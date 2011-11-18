Близнюк: зміни до Житлового кодексу не призведуть до збільшення квартплати

Ухвалені парламентом Пропозиції Президента стосовно змін до Житлового кодексу, які глава держави разом з вето закону повернув в парламент для повторного розгляду, в жодному разі не призведуть до збільшення квартплати громадян.

Як повідомляє Укрінформ, на цьому наголосив Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк.

«Ухвалені зміни не зачеплять інтересів жодного громадянина. Сплачувати за квартири більші суми людям не доведеться», - підкреслив А. Близнюк.

Міністр зокрема зауважив: пропозиція глави держави щодо введення коефіцієнтів для розрахунку площ лоджій, балконів, веранд і терас була продиктована виключно необхідністю врегулювати певні технічні питання чинного законодавства.

«Ці коефіцієнти є, і вони будуть. Але ніхто на жодну копійку за це більше платити не буде. Це робиться для того, щоб гармонізувати законодавчу базу», - сказав А. Близнюк. За його словами, йшлося зокрема про необхідність привести до єдиного виміру системи обрахування площі квартир – до поняття лише «загальної площі» замість нині прийнятих «житлової» та «загальної».

Коментуючи висловлювання щодо коефіцієнтів на засклені балкони, А. Близнюк зауважив: «Якщо проекти нових будинків передбачають засклені балкони – так і буде. Але ніхто нікого не будуть зобов’язувати це робити».

Міністр також наголосив, що зміни до Житлового кодексу лежать у контексті реформ, що будуть реалізовуватися в країні.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу Української РСР щодо визначення житлової та загальної площ об`єкта житлової нерухомості" з урахуванням пропозицій Президента.