Королевська радить нардепам купувати індивідуальні клітки і ховатися в них

Паркан навколо Верховної Ради на площі Конституції повинен бути демонтований, оскільки встановлений незаконно і порушує права громадян.

З такою вимогою звернулася народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА до прокуратури та Київської міської державної адміністрації, повідомили УНІАН у прес-службі політика.

Н.КОРОЛЕВСЬКА в своїх депутатських запитах - голові КМДА Олександру ПОПОВУ та прокурору Києва Анатолію МЕЛЬНИКУ - наполягає, щоб були вжиті всі можливі заходи, необхідні для демонтажу паркану на площі Конституції.

«Існування паркану на площі Конституції порушує конституційне право громадян на мирні збори, мітинги, походи і демонстрації, перешкоджає народним депутатам належним чином виконувати свої обов`язки щодо необхідності постійного підтримання зв`язків з виборцями, вивчення громадської думки, потреб і запитів населення», - заявляє народний депутат у своїх зверненнях.

Згідно з інформацією, наданою Апаратом Верховної Ради у відповідь на депутатське звернення Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, парламент не виступав замовником робіт з установки металевої огорожі на площі Конституції, зазначається в повідомленні.

Також перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК під час зустрічі з Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ та її колегою по фракції, головою парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації Андрієм ШЕВЧЕНКОМ повідомив, що даний паркан не належить і мерії Києва, поінформували в прес-службі.

«У ході зустрічі була озвучена офіційна позиція київської мерії. По-перше, паркан не стоїть на балансі ні КМДА, ні Печерського району, ні підрозділу «Київзеленбуду», який відповідає за Маріїнський парк. По-друге, бюджетні кошти столиці не використовувалися для встановлення цього паркану. По-третє, для встановлення паркану не використовувалися матеріали мерії - залізо, зварювання і т.д. Іншими словами - столична влада не має до клітки навколо Верховної Ради жодного відношення», - прокоментував результати зустрічі А.ШЕВЧЕНКО.

«Паркан навколо Ради став символом поділу між владою і народом. Символом страху. Якщо хтось у владі хоче відгородитися від народу - хай купує індивідуальні клітки і ховається в них. Фракції «БЮТ-Батьківщина» паркан не потрібний. Тому ми зробимо все, щоб вже найближчим часом його демонтували», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомлялося, раніше Н.КОРОЛЕВСЬКА заявляла, що «якщо ми не знайдемо, кому належить ця споруда, то паркан буде демонтований силами народних депутатів і громадянських лідерів».