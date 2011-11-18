Гриценко: вожді опозиції змовилися з Банковою і виставили нас ідіотами

Депутат Анатолій Гриценко вважає, що лідери опозиції у Верховній Раді змовилися з командою президента для ухвалення закону про вибори до парламенту.

"Результат "366 – за" вважаю не консенсусом, а скоріше змовою – між Банковою і вождями опозиції в Раді", - пише він у своєму блозі на "Українській правді".

За словами Гриценка, "Банкова (за підтримки опозиції) прийняла концептуально свій закон, розроблений без опозиції і спрямований проти опозиції, аби Янукович отримав більше шансів контролювати наступний парламент".

Він вважає, що в умовах падіння рейтингу Партія регіонів сподівається на 225 мажоритарників, які будуть нібито "незалежними самовисуванцями", але по суті – прихованими "тушками".

Гриценко обурюється, що опозиціонери, делеговані до складу ТСК, "здали принципові позиції" щодо збереження попереднього закону або впровадження відкритих партійних списків, і "дуже швидко погодилися взяти за основу законопроект Банкової".

"Замість того, щоб вийти зі складу ТСК, відчувши непоступливість більшості, і не бути ширмою без жодного впливу з ключових питань, опозиціонери освятили проект Банкової – своєю присутністю в ТСК, своїм підписом під законопроектом і голосуванням за нього в залі", - наголошує він.

На думку Гриценка, погодившись підвищити прохідний бар`єр, "опозиція підіграла Банковій у її бажанні законсервувати нинішній склад парламенту". "При формальних 5% насправді бар’єр становить 10% (по кількості мандатів), адже тепер лише половина ВР обиратиметься за партійними списками", - заявляє він.

Гриценко не вірить, що співпрацею з владою опозиція перекрила в законі усі можливі схеми фальсифікації виборів. На його думку, вони цим заздалегідь легітимізували результати виборів-2012.

"Українці вкотре виставили себе ідіотами перед європейськими партнерами. Цього разу це зробила не влада – опозиція", - заявляє Гриценко, нагадуючи, що європейці проводили експертизи наших законів і проектів, і доводили, що "повернення до мажоритарної схеми виборів – це крок назад від демократії, спрямований владою проти опозиції".

Гриценко також зазначає: "Відповідальність має прізвище (і у владі, і в опозиції) – кожен з Вас може ознайомитися з результатами голосування і зробити власні висновки".

Як відомо, 17 листопада Верховна Рада ухвалила нові правила виборів. БЮТ дав 62 голоси "за", НУНС – 36.

До голосування опозиція заявляла, що не згодна з трьома питаннями: змішана система 50% на 50% (опозиція вимагала, щоб 75% була пропорційна система, а 25% – мажоритарна), заборона блокам брати участь у виборах і прохідний бар’єр (опозиція хотіла знизити його з 3% до 1%).

Потім БЮТівець Сергій Міщенко пояснив, що опозиціонери пішли на "вимушений компроміс", аби уникнути фальсифікації виборів