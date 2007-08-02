З’їзд соціал-демократів підтвердив участь у виборах у складі БЮТ

Сьогодні відбувся III етап VI з’їзду Української соціал-демократичної партії, який прийняв рішення про участь у позачергових парламентських виборах у складі Блоку Юлії Тимошенко.

Як повідомили УНІАН в прес-службі УСДП, з’їзд також обговорив найважливіші напрямки роботи у передвиборчий період.

Голова УСДП Євген КОРНІЙЧУК зазначив, не без бою, але все ж відбулося формування всіх необхідних організаційних інструментів для проведення дострокових виборів. „В цю хвилину ні в кого не виникає сумнівів стосовно того, що вибори відбудуться вчасно – 30 вересня. У нашої політичної сили з’явиться можливість не лише працювати в парламенті, а й у разі нашої успішної роботи – в органах місцевої виконавчої влади. Я в цьому абсолютно переконаний”, - сказав він.

Є.КОРНІЙЧУК також наголосив на тому, що нині особливо важливо об’єднати зусилля всіх трьох партій блоку задля спільного блага. „Ми щиро віримо в свою перемогу і ми для цього докладемо всі можливі зусилля”, - резюмував він.