”Наша Україна” пропонує Тимошенко 10 міністерських портфелів

Рада партії "Народний Союз Наша Україна" ухвалила проект коаліційної угоди та підтвердила намір проводити переговори з Блоком Юлії Тимошенко та Соціалістичною партією України.

"Ми ухвалили за основу проект коаліційної угоди та остаточно визначили, з ким вести переговори – з тими, з ким вели весь час до цього", - сказав інтернет-виданню "Українська правда" голова політради блоку “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Як сказав один з учасників засідання Ради НСНУ, кандидатура прем’єра визначатиметься окремим протоколом у рамках домовленостей між трьома силами. Для поділу посад міністрів пропонується бальна система, за якою місце прем’єра коштуватиме 7 балів, першого віце-прем’єра – 5, а міністрів – 3.

"У цьому випадку БЮТ отримає 10 портфелів міністрів, “Наша Україна” – 7, а Соцпартія – чи то 2, чи то 3", - сказав член Ради НСНУ. За його словами, учасники коаліції не матимуть права вето на кандидатури від інших політичних сил.

Також у проект угоди покладено принцип взаємного контролю, за якого міністр і голова державного комітету, який підпорядкований цьому міністерству, не можуть бути представниками однієї і тієї ж політичної сили.