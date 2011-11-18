У Єфремова «руки не доходять» розібратися, чий паркан біля ВР

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ стверджує, що в нього «руки не доходять» розібратися, хто встановив високу огорожу навколо будівлі Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, коментуючи на прохання журналістів вчинок опозиційних депутатів, які зрізали дві секції огорожі біля ВР.

«Якщо чесно, повірте, фізично руки не доходять, щоб розбиратися про якісь огорожі», - зазначив О.ЄФРЕМОВ.

«Я радий, що за минулий тиждень колеги з НУ-НС зробили хоч щось корисне в цій будівлі. Сподіваємося, що вони й далі працюватимуть так само ефективно», - наголосив він.

При цьому О.ЄФРЕМОВ не відповів на запитання, що, на його думку, необхідно зробити з огорожею біля ВР. За словами лідера фракції ПР, люди, які «відповідають за встановлення цієї огорожі, вони повинні прийняти відповідне рішення».

Відповідаючи на репліку журналістів, що всі відомства заперечують причетність до встановлення біля парламенту огорожі, О.ЄФРЕМОВ сказав: «У будь-якому разі, в остаточному підсумку десь на балансі ця огорожа виявиться, неможливо, щоб вона взялася з повітря, і тоді вже ті структури, які цим займаються, з`ясовуватимуть відносини».

«Я її не встановлював, я її й не збираюся прибирати», - резюмував О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, двометрову огорожу встановили біля будівлі Верховної Ради на початку жовтня цього року.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН заявляв, що парламент не має жодного стосунку до встановлення огорожі.

Тим часом цю огорожу кілька разів зносили учасники акцій протесту проти скасування пільг.

Зокрема, 3 листопада біля Верховної Ради учасники акції зламали металеву огорожу й увірвалися в двір парламенту, після цього їх почали відтісняти бійці спецпідрозділів міліції.

У Головному управлінні МВС України в Києві повідомили, що в рамках розслідування кримінальної справи за фактом хуліганських дій і завдання тілесних ушкоджень працівникам правоохоронних органів під час акції протесту 3 листопада біля парламенту міліція встановлює, кому належить металева огорожа біля центральних входів у будинок Верховної Ради.

12 листопада огорожу укріпили бетоном.

Сьогодні, 18 листопада, декілька депутатів з фракцій НУ-НС і "БЮТ-БАТЬКИВЩИНА" зрізали «болгаркою» дві секції огорожі з боку Маріїнського палацу.