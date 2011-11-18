Нардеп заявив про вихід із НУНС

Народний депутат України Едуард ЗЕЙНАЛОВ заявив про вихід із фракції “Наша Україна - Народна самооборона”.

В коментарі УНІАН він підкреслив, що виходить із фракції, оскільки вона “вступила в змову із провладною більшістю” щодо ухвалення закону про вибори народних депутатів.

Е.ЗЕЙНАЛОВ наголосив, що “псевдоопозиціонери від фракції НУ-НС говорять про власну непримиримість із позицією влади саме в питанні обрання найвищого законодавчого органу країни”, але самі ж підтримали закон, запропонований парламентською більшістю. “Вони дискредитували себе не лише в очах українців, а й в очах усієї світової спільноти», - вважає він. При цьому Е.ЗЕЙНАЛОВ наголосив, що «і виборці, і політики, як в Україні, так і далеко за її межами, чудово розуміють усю нікчемність ухваленого закону, норми якого навіть близько не узгоджуються з нормами європейської демократії».

Е.ЗЕЙНАЛОВ підкреслив, що «парламентська опозиція себе остаточно дискредитувала і не має морального права називати себе як такою».

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи залишиться він позафракційним після офіційного оголошення про його вихід із фракції НУ-НС, Е.ЗЕЙНАЛОВ зазначив, що сподівається, що в парламенті України в найближчий час буде створена депутатська група, яка об’єднає “справжню опозицію”. При цьому він додав, що розмови про створення такої групи вже ведуться “певний час”.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому Закон «Про вибори народних депутатів».

За ухвалення відповідного рішення проголосували 366 народних депутатів з 404 зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема «за» проголосували 187 депутатів від фракції Партії регіонів, 62 – від "БЮТ-Батьківщини", 36 – від НУ-НС, 24 – від КПУ, «Реформи заради майбутнього» - 19, Народної партії – 20, позафракційні – 18.