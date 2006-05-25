У Верховній Раді оголошено перерву до 12.00

У засіданні Верховної Ради України оголошено перерву до 12.00 для того, щоб народні депутати змогли підписати текст присяги.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України четвертого скликання Володимир ЛИТВИН повідомив, що, відповідно до рішення Погоджувальної ради, новообраним депутатам надається дві години для підписання тексту присяги. Вони мають здати її на столи реєстрації та де отримати картки для голосування, а також зареєструватись для участі у першому пленарному засіданні.

В.ЛИТВИН запропонував депутатам впродовж цих двох годин також вирішити питання щодо формування фракцій.

За результатами голосування, виборчий бар`єр подолали п`ять партій і блоків: Партія регіонів (186 мандатів), Блок Юлії Тимошенко (129), блок "Наша Україна" (81), Соцпартія (33) і Компартія (21). Відповідно до нової Конституції України, вони створять фракції, що зможуть сформувати коаліцію.