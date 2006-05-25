Мороз не виключає ”спікеріади”

Лідер СПУ Олександр МОРОЗ вважає, що впродовж тижня буде обрано голову Верховної Ради України, але не виключає “спікеріади”.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам О.МОРОЗ звернув увагу на те, що перша сесія ВР п’ятого скликання буде найкоротшою. Тому, на його думку, на цій сесії розглядатимуться лише питання, передбачені регламентом, тобто кадрово-організаційні. Лідер соціалістів назвав це звичайним явищем для першої сесії парламенту.

Говорячи про обрання спікера, О.МОРОЗ зауважив: «Я гадаю, ми здатні впоратись із цим завданням протягом тижня, але це буде залежати від того, наскільки буде надійною сформована коаліція. Якщо це буде основано на узгоджених, зрозумілих, добровільних началах, то це можна буде закінчити буквально протягом наступного тижня, якщо ні – буде своєрідна спікеріада».

За словами О.МОРОЗА, цього також не можна виключати, оскільки існує багато факторів, які впливають на цей процес.

Разом з тим він нагадав, що спікера має бути обрано впродовж місяця, як цього вимагає Конституція України. Він вважає, що після обрання голови ВР формування Кабінету міністрів буде визначено автоматично, оскільки все це є предметом домовленості коаліції.

Говорячи про процес формування коаліції, О.МОРОЗ розповів, що вчора відбулось робоче засідання за участю трьох політичних сил – СПУ, БЮТ та “Нашої України”. Це було перше “стиковочне” засідання усіх уповноважених представників, сказав він.

На думку О.МОРОЗА, у ході зустрічі було узгоджено багато питань, які можуть пришвидшити підписання коаліційної угоди. «Ми готові сьогодні підписувати, а інші - подивимось», - додав він.