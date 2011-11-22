У Києві автозаки не можуть проїхати на територію СІЗО - заважає сцена

Близько 50 представників «Молодої Батьківщини» проводять біля Лук’янівського СІЗО у Києві акцію з нагоди Дня Свободи.

Як передає кореспондент УНІАН, біля центрального входу до СІЗО споруджено невелику сцену з гучномовцями, з яких час від часу лунають українські патріотичні пісні та пісні часів Помаранчевого майдану.

Учасники заходу тримають державні прапори і прапори партії «Батьківщина», а також транспаранти: «Де Юля - там свобода, де справедливість - там Юля!», «Майдан тепер біля Лук’янівського СІЗО!», «Вибори без Юлі – фікція!».

Внаслідок проведеня цієї акції дещо уповільнено в’їзд та виїзд спецавтомобілів на територію і з території СІЗО, автозаки скупчилися вздовж вулиці Лук’янівської.