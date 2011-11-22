Янукович перейнявся здоров'ям Тимошенко

Екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО сьогодні буде надано необхідну медичну допомогу в київських лікарнях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на запитання журналістів сьогодні у Києві на спільній прес-конференції з Президентом Литви.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що питання стану здоров’я екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, про який вчора говорила Уповноважений ВР з прав людини Ніна КАРПАЧОВА, заслуговує на особливу увагу. Президент підкреслив, що медичні працівники і всі ті, хто займається цим питанням, мають приділити максимум уваги для того, щоб зняти всі ці проблеми.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що зранку мав розмови з цього приводу з міністром охорони здоров’я, генеральним прокурором, міністром внутрішніх справ. «Я звернув їх увагу на те, щоб вони стільки, скільки це необхідно, приділили увагу цьому питанню і надали всю необхідну медичну допомогу і увагу», - сказав Президент.

«Мене інформували про те, що система, яка сьогодні існує в Україні, вона не досягла того рівня і тих стандартів, які необхідні. Тому це лікування чи ті медичні послуги доведеться надавати в медичних установах міста Києва. Мабуть, це буде зроблено сьогодні-завтра… В найближчі дні», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА, яка без попередження приїхала до Лук’янівського СІЗО відвідати екс-прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, назвала її стан украй тяжким.

"Під час моїх відвідин СІЗО без попередження я також навідалася до Юлії ТИМОШЕНКО і ще до двох жінок у камері. Стан ТИМОШЕНКО украй тяжкий, вона не могла піднятися з ліжка, коли спілкувалася зі мною. Вона потребує обстеження і лікування поза межами СІЗО. Крім того, я вважаю абсолютно неможливим проведення слідчих дій у камері СІЗО, це єдиний випадок за часів незалежності України", - підкреслила омбудсман.

Довідка УНІАН. 7 листопада Державна пенітенціарна служба поінформувала, що Ю.ТИМОШЕНКО важко ходити у зв`язку із загостренням болю у хребті.

Після цього комісія Міністерства охорони здоров`я «провела обстеження стану здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО і дала рекомендації щодо подальшого медикаментозного лікування».

Разом з тим фахівці Мінохоронздоров`я, за даними пенітенціарної служби, не виявили медичних протипоказань щодо проведення слідчих дій відносно Ю.ТИМОШЕНКО.

9 листопада захисник екс-прем`єра С.ВЛАСЕНКО заявив, що стан здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО значно погіршився, і вона не може самостійно ходити.

У свою чергу перший заступник міністра охорони здоров`я України Раїса МОІСЕЄНКО сказала, що протипоказань для продовження слідчих дій з участю Ю.ТИМОШЕНКО немає.

15 листопада С.ВЛАСЕНКО заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО у СІЗО не надають медичної допомоги.

Тим часом 18 листопада глава МОЗ Олександр АНІЩЕНКО підкреслив, що для проведення ретельного медичного обстеження стану здоров`я Ю.ТІМОШЕНКО поза межами СІЗО необхідне рішення суду.