Соболєв радить опозиції припиняти плач Ярославни

Опозиція зможе набрати більшість у новообраній Верховній Раді, якщо вона об’єднається і домовиться “у мажоритарній і в пропорційній частині” на виборах 2012 року, вважає народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Сергій СОБОЛЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, під час круглого столу на тему “Якою буде Верховна Рада-2012?”, організованого Інститутом Горшеніна, С.СОБОЛЄВ сказав, що “на сьогодні є всі підстави в опозиції вперше припинити скиглити, припинити жалітися, як усе погано, а сісти за стіл переговорів - створити єдиний список по мажоритарних округах, домовитися і в пропорційній частині” і перемогти.

Він висловив переконання, що у такій ситуації “ми отримаємо за пропорційною системою як мінімум 60% голосів для опозиції”.

За словами С.СОБОЛЄВА, влада зможе перемогти у мажоритарних округах тоді, коли від неї буде один кандидат, а від опозиції йтимуть 10 представників.

С.СОБОЛЄВ, говорячи про ухвалений Верховною Радою України закон про вибори народних депутатів, зазначив, що “не буває гарних виборчих законів”. За його словами, важливо, щоб був тотальний контроль з боку громадян за тим, щоб вибори проводилися чесно і без фальсифікацій.

«На сьогодні завдання опозиції якраз полягає в тому, щоб використати виборчі правила і процедури, доповнивши його тим, щоб якнайбільше людей прийшли на виборчі дільниці», - додав він.

С.СОБОЛЄВ наголосив, що заяви, які вже зараз починають лунати з вуст лідерів деяких опозиційних сил про те, що “результати виборів будуть все одно сфальсифіковані, що не треба йти на виборчі дільниці, бо там немає тих, за кого виборці повинні проголосувати, - це і є найбільший принцип фальсифікації виборів”, оскільки коли до виборчих дільниць “не приходить основна маса громадян, то там можна творити все, що завгодно”.

За його словами, щоб цього не сталося, необхідно об’єднати опозицію і перемагати.

С.СОБОЛЄВ заявив: “Треба припиняти плач Ярославни в середовищі опозиції, об’єднуватися і йти на вибори, щоб перемагати. Для цього є всі можливості”.

У свою чергу народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО наголосив, що Партія регіонів “має шанси і буде боротися за те, щоб у парламенті була її більшість”.

За його словами, він не бачить доцільності прогнозувати, які ще політичні сили прийдуть до парламенту.

Як сказав депутат, коли “опозиція об’єднається, то це буде одна ситуація, а коли ні, то зовсім інша”. Він наголосив, що якщо опозиція об’єднається, то, “слава Богу, може, хоч щось реально в них колись вийде, бо якщо опозиція буде мати 60%, то влада буде в опозиції”.

В.КОЛЕСНІЧЕНКО, відповідаючи на критичні зауваження щодо 5-відсоткового прохідного бар’єру, сказав: “Нам що, треба Новгородське віче чи парламент, який працює?”. “Ми вже мали спектаклі, коли кожен по собі і кожен для себе”, - додав він.

На закиди щодо неучасті блоків у парламентських виборах, він заявив: “А кому цей спектакль з блоками потрібний? Ні одного нормально діючого блоку не було в нас у парламенті і в найближчий час, відчуваю, не буде”.

В.КОЛЕСНІЧЕНКО переконаний, що виборці хочуть мажоритарної системи. “Так що, парламент повинен і тут вчити народ? Мовляв, ти, народ, вибач, ти ще не доріс до цього, а ми тобі дамо іншу схему - відкриті списки, закриті, з боку чи попереду, але те, що ви хочете голосувати за конкретного депутата, то це не ваша свиняча справа. Ось ми тут найбільш голубі, ми наймудріші, у прямому значенні цього слова, і ми самі вирішуємо за вас, як вам голосувати”, - сказав він.

На думку В.КОЛЕСНІЧЕНКА, виборці хочуть самі обирати депутатів за мажоритарною системою.