У Донецьку за два дні госпіталізували 30 чорнобильців

У Донецьку за два дні – вчора і сьогодні - вже госпіталізували 30 чорнобильців, які з 15 листопада голодували, протестуючи проти скорочення їм пенсійних виплат.

Про це сьогодні (станом на 15.30) повідомив кореспондента УНІАН представник ініціативної групи чорнобильців в Донецьку Володимир СУМАРУКОВ.

За його словами, «вчора до вечора було 20 госпіталізовано, а ще чотирьох голодуючих забрали родичі, сьогодні 6 осіб госпіталізовано, їх відвезла «швидка».

В.СУМАРУКОВ ще раз відзначив, що усім госпіталізованим вони одразу готують заміну – до голодування вступають нові чорнобильці, які беруть участь в акції протесту.

«Вчора на вечір було 47 осіб, які беруть участь у голодуванні. Річ у тім, що на місце того, кого відвезе «швидка», на його місце лягає наступний голодуючий. Остаточну цифру – про те, чи будуть сьогодні на вечір 47 осіб, я не можу сказати. Один йде, інший його змінюватиме. Ми обмежені у спальних місцях, ми не можемо людей залишати, щоб вони голодували на вулиці», - пояснив чорнобилець. І додав: «Може, до кінця вечора сьогодні буде 42 голодуючих, а завтра з ранку знову буде 47 або 50, точно не можу сказати».