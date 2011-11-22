Під час сутичок на Майдані затримали чотирьох активістів

Сьогодні увечері під час сутичок з міліцією на Майдані Незалежності в Києві за дрібне хуліганство затримано 4 осіб.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МВС України в Києві.

За їх даними, наразі цих осіб доставлено до територіального відділку міліції для складання адміністративних протоколів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні після проведення акції з нагоди річниці Помаранчевої революції на Майдані Незалежності біля Головпоштамту прихильники опозиції намагалися перейти на протилежну сторону Хрещатика, де встановлюється новорічна ялинка, аби там продовжити свій мітинг.

У свою чергу спецпідрозділи міліції вишикувались у щільну шеренгу, щоб перешкодити цьому.

Також між прихильниками опозиції та міліцією сталася невелика сутичка при спробі учасників акції пройти до Бесарабської площі Хрещатиком безпосередньо по проїжджій частині.

Бійці спецпідрозділу «Беркут» заблокували рух нечисленної колони, не пропускаючи її вперед.