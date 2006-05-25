”Наша Україна” схилила Тимошенко до компромісу?

Народний депутат («Наша Україна») Петро ПОРОШЕНКО переконаний, що нового голову Верховної Ради вдасться обрати раніше визначеного Конституцією місячного терміну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам. (Сьогодні відкрилося перше засідання Верховної Ради п`ятого скликання – УНІАН).

П.ПОРОШЕНКО зазначив, що це (обрання спікера – УНІАН) буде скоріше, ніж за місяць, але не наступному тижні. «Я думаю, що змістовна дискусія, яка вчора почалася по коаліційній угоді, дає підстави для оптимізму», - зазначив П.ПОРОШЕНКО.

Він сподівається, що ВР не витрачатиме час на порожні і незмістовні дискусії, і зможе швидко знайти компроміс.

Говорячи про вчорашню зустріч представників «Нашої України», БЮТ і СПУ з приводу створення коаліції, П.ПОРОШЕНКО висловив сподівання на продуктивну роботу.

«Я думаю, що після 12-ї години, коли відбулось парафування угоди (Олександром МОРОЗОМ і Юлією ТИМОШЕНКО – УНІАН), о 15-й годині відбулись детальні серйозні зміни і компроміси, і я впевнений, що за основу буде взятий наш текст угоди», - сказав представник “Нашої України”.

В той же час він не впевнений, що угода буде підписана сьогодні, хоча переконаний, що демократична коаліція буде створена.

«Я не маю жодних сумнівів, що це буде угода на базі «Нашої України», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня Рада партії "Народний Союз Наша Україна" ухвалила власний проект коаліційної угоди та підтвердила намір проводити переговори з Блоком Юлії Тимошенко та Соціалістичною партією України.

"Ми ухвалили за основу проект коаліційної угоди та остаточно визначили, з ким вести переговори – з тими, з ким вели весь час до цього", - сказав голова політради блоку “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.