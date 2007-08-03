Як поділити кожну окружну чи виборчу комісію між п`ятьма політичними силами?

Центральна виборча комісія визначила кількісний склад представників парламентських фракцій, які включатимуться до складу окружних виборчих комісій. За відповідне рішення проголосували 12 членів ЦВК, 3 – утримались.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до ухваленого рішення, Партія регіонів, СПУ, КПУ подаватимуть по 3 представники до окружних виборчий комісій, а депутатські фракції «Наша Україна» та БЮТ – по 4-5 представників, залежно від парного чи непарного номера дільниці.

Як зазначив заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА, таким чином кількість представників від коаліції та опозиції в окружних виборчих комісіях буде рівною.

Крім того, ЦВК визначила кількість кандидатур, які включаються до складу дільничних виборчих комісій за поданням кожної з депутатських фракцій, які були утворені у поточному скликанні ВР. Зокрема, до складу малих дільниць буде включено по 2 представники, середніх – по 3, великих – по 4 представники.

Також ЦВК ухвалила рішення, що кандидати у народні депутати від політичних сил мають надати до комісії 4 кольорові фотографії розміром 4х6 см, а 5 кандидатів, фотографії яких будуть розміщені на виборчих плакатах, мають подати 2 кольорові фотографії розміром 9х13 см та файли з цими фотографіями.

Крім того, комісія ухвалила форму питань МЗС щодо кандидатур від депутатської фракції, яка була утворена у ВР поточного скликання, для включення їх відповідно до складу окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів, дільничних виборчих комісій звичайних та закордонних виборчих дільниць з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів 30 вересня 2007 року.

Також ЦВК ухвалила зразки та описи печаток, вивісок окружної і дільничних виборчих комісій з позачергових виборів народних депутатів 30 вересня 2007 року та штампа з написом «ВИБУВ».