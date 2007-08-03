Як поділити кожну окружну чи виборчу комісію між п`ятьма політичними силами?

17:30, 03 серпня 2007
Політика
826

ЦВК знайшла збалансовану формулу

Центральна виборча комісія визначила кількісний склад представників парламентських фракцій, які включатимуться до складу окружних виборчих комісій. За відповідне рішення проголосували 12 членів ЦВК, 3 – утримались.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до ухваленого рішення, Партія регіонів, СПУ, КПУ подаватимуть по 3 представники до окружних виборчий комісій, а депутатські фракції «Наша Україна» та БЮТ – по 4-5 представників, залежно від парного чи непарного номера дільниці.

Як зазначив заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА, таким чином кількість представників від коаліції та опозиції в окружних виборчих комісіях буде рівною.

Крім того, ЦВК визначила кількість кандидатур, які включаються до складу дільничних виборчих комісій за поданням кожної з депутатських фракцій, які були утворені у поточному скликанні ВР. Зокрема, до складу малих дільниць буде включено по 2 представники, середніх – по 3, великих – по 4 представники.

Також ЦВК ухвалила рішення, що кандидати у народні депутати від політичних сил мають надати до комісії 4 кольорові фотографії розміром 4х6 см, а 5 кандидатів, фотографії яких будуть розміщені на виборчих плакатах, мають подати 2 кольорові фотографії розміром 9х13 см та файли з цими фотографіями.

Крім того, комісія ухвалила форму питань МЗС щодо кандидатур від депутатської фракції, яка була утворена у ВР поточного скликання, для включення їх відповідно до складу окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів, дільничних виборчих комісій звичайних та закордонних виборчих дільниць з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів 30 вересня 2007 року.

Також ЦВК ухвалила зразки та описи печаток, вивісок окружної і дільничних виборчих комісій з позачергових виборів народних депутатів 30 вересня 2007 року та штампа з написом «ВИБУВ».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter