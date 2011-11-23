Експерт побачив, що Москва зробила газову пропозицію Брюсселю
Транзит через Україну уріжуть?
Через переспрямування транзитних обсягів газу газопроводом «Північний потік» Україна вже наступного року почне втрачати прибуток.
Таку думку висловив генеральний директор Фонду національної енергетичної безпеки (РФ) Костянтин СИМОНОВ у рамках дослідної програми Інституту Горшеніна «Північний потік» у контексті європейського енергетичного ринку», повідомили УНІАН в інституті.
«Північний потік» – це шлях, який обходить Україну і Білорусь з погляду поставок до Європи, і абсолютно очевидно, що серйозної необхідності в новому російському газі зараз у Європі немає», - зазначив експерт.
«За моїми оцінками, аналізуючи контракти, приблизно 8 млрд. – це якраз контракти, пов'язані з новими обсягами поставок. Але мінімум 20 млрд. кубів, у кращому разі, доведеться забирати з традиційного напряму. «Газпром» вже заявив, що Білорусь він не чіпатиме, відтак 20 млрд. кубів забиратиме з України. Отже, тут абсолютно зрозуміло, до чого це приведе. А щодо другої гілки, то там ще взагалі обсяги не контрактовані. Тож наступного року це буде не 20, а десь вже 45-48 млрд. кубів. Нагадаю, що минулого року обсяг транзиту становив 92 млрд. кубів, цього року буде, звичайно, краща ситуація – 102, може бути навіть 105 млрд. кубів транзиту через Україну, то вважайте, якщо наступного року мінус 20 млрд. кубів, а через рік, у 2013 році, вже половина транзиту піде. Тут легко підрахувати недоотриманий прибуток, так що Україна почне втрачати гроші вже наступного року. Зрозуміло, що від України ще не можна відмовитися, і «Північний потік», навіть дві нитки, цього зробити не дозволять, але все-таки вже через запуск тільки «Північного потоку» недоотриманий прибуток України, думаю, перевищуватиме 1,5 млрд. доларів. Отже це серйозна проблема, безперечно», - вважає К.СИМОНОВ.
Відносинам Росії з Європою К.СИМОНОВ пророкуватиме перспективну співпрацю. «Росія фактично заявляє про те, що вона готова бути постачальником газу до Європи, намагається показати, що в умовах можливого зростання попиту на газ у неї є готова інфраструктура, вона готова в неї вкладати, і найголовніше, що європейські партнери не бачать у цьому жодних особливих проблем. Маються на увазі, звичайно, насамперед, держави «старої Європи». Ми знаємо, що деякі країни Східної Європи (Польща, наприклад), навпаки, в цьому бачать мало не «пакт Молотова-Ріббентропа». Але в період кризи роль «старої Європи» тільки збільшуватиметься, а роль Брюсселя – слабшати. «Газпром» демонструє, що він готовий з Європою працювати, готовий пускати її в проекти (відомо, що німецькі компанії беруть участь у розробці Південноросійського родовища, яке є ресурсною базою першої нитки «Північного потоку»). Тут заявка Росії очевидна, підтримка з боку європейських енергетичних гігантів теж є. Питання – в регуляторах. Питання – в Брюсселі. А тут говорити дуже складно, Брюссель поки що виходить з того, що потрібно займатися диверсифікацією. Принаймні, я розцінюю все це як чітку пропозицію з боку Росії – подивимося, що скаже Брюссель», - зазначив К.СИМОНОВ.