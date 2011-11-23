Українців закликають 27 листопада принести Тимошенко квіти

Партія «Батьківщина» закликає українців взяти участь в акції «Квітка для Юлі» в день народження Юлії ТИМОШЕНКО - у неділю, 27 листопада.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

Однопартійці екс-прем’єра закликають людей принести квіти для Ю.ТИМОШЕНКО під Лук’янівське СІЗО (вул. Дегтярівська, 13), де в неділю з 14.00 до 17.00 триватиме концерт і мітинг на підтримку ув’язненого політика.

«Уявіть свій день народження за гратами, прикутим хворобою до ліжка. Без рідних, без друзів, без застілля, без задування свічок на іменинному торті… Уявіть себе ув’язненим НІ ЗА ЩО, просто з лютої ненависті і тваринного страху ЯНУКОВИЧА… Уявіть усе це… І підтримайте Юлію ТИМОШЕНКО, якій в день її народження так не вистачатиме тепла, любові і підтримки!», - закликають у «Батьківщині».