Росія випередила Україну на шляху до ЄС

Росія підпише угоду з Євросоюзом про спрощену процедуру видачі віз росіянам під час саміту Росія-ЄC, який розпочнеться сьогодні в Сочі.

Правом на спрощену процедуру отримання віз користуватимуться бізнесмени, артисти, студенти та журналісти. На принципах взаємності, віза до ЄС та віза до Росії коштуватиме 35 євро. Як відомо, Україна взагалі скасувала візи для громадян країн Євросоюзу, натомість, усупереч сподіванням, подібна угода про спрощення процедури видачі віз українцям до країн ЄС досі не укладена. Раніше міністр Тарасюк обіцяв, що така угода буде підписана у першій половині цього року Також на саміті в Сочі керманичі Росії та Європейського Союзу обговорять тему енергетичної співпраці, зокрема в газовій галузі.

5 канал