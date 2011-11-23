Нардеп пропонує не переходити на літній час

У Верховній Раді зареєстрована постанова про відмову від переходу на літній час.

Відповідний документ зареєстрував депутат від БЮТ Степан Давимука.

Він пропонує Раді відмовитися від щорічного переведення стрілок годинника і впровадити по всій території країни "київський час".

"Встановити з 30 жовтня 2011 року на території Україні час другого часового поясу", - зазначається в проекті постанови.

"Прийняття постанови забезпечить визначення на законодавчому рівні порядку обчислення часу в Україні відповідно до міжнародних правил обчислення часу і географічного розташування України", - йдеться в пояснювальній записці.

Як відомо, 20 вересня парламент прийняв постанову, якою було скасовано перехід на "зимовий час" в Україні.

18 жовтня депутати відмінили цю постанову.

Українська правда