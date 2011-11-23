Кириленко хоче знати, де буде Янукович 19 грудня

Народний депутат (фракція НУ-НС), лідер партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО вимагає від влади підтвердити або спростувати інформацію про візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Москви 19 грудня.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби «За Україну!».

«Ми хочемо отримати чіткі відповіді, оскільки саме на 19 грудня заплановано проведення саміту Україна-ЄС, де намічено парафування Угоди про Асоціацію з Євросоюзом», – заявив В.КИРИЛЕНКО.

«Натомість, 19 грудня може стати днем реанімації СРСР, і якщо у цей день ЯНУКОВИЧ обере ЄврАзЕС замість ЄС, шлях України до Європи буде остаточно зупинено на догоду Кремлю», – вважає лідер партії «За Україну!».

Як повідомляв УНІАН, деякі ЗМІ з посиланням на джерело в секретаріаті Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС) повідомили, що В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у 32-му засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕС, що відбудеться 19 грудня у Москві.

У ЄврАзЕС УНІАН заявили, що не поширювали інформацію про участь Президента України у 32-му засіданні Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства 19 грудня в Москві.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що не мають інформації про візит В.ЯНУКОВИЧА до Москви 19 грудня.

19 грудня у Києві має відбутися саміт Україна-ЄС.