Витоки про можливе скасування саміту Україна-ЄС - гра?

Причин для перенесення саміту Україна-ЄС наразі немає.

Про це повідомив депутат Європарламенту від Польщі Павел Коваль в ефірі 5 каналу, коментуючи заяву президента Віктора Януковича про можливість "паузи" в переговорах з ЄС.

"Коли переговори завершуються, обидві сторони ведуть якусь гру, і я інтерпретую ці слова таким чином, що йому важливо привести переговори щодо останніх елементів на найкращих умовах. Не можу собі уявити, що це неможливо", - зазначив депутат.

"Це нормально в дипломатії, що є такі моменти напруги перед завершенням якогось етапу", - додав він.

Коваль заявив, що "немає причин, аби відкладати парафування, натомість немає причин, щоб мовчати про справу Тимошенко, хоча б тому, що всі в ЄС про це говорять".

"Уся Європа очікує такого політичного жесту з боку влади країни і такого підходу з боку суду, який не буде створювати проблем у цій справі, яке має ключове значення", - зазначив він.

"Тепер ключове: показати, що Україна має справедливий суд", - уточнив депутат.

Коментуючи можливість відміни саміту Україна-ЄС та поїздки президента Віктора Януковича до Москви, Коваль заявив: "Я не гадаю, що так станеться".

"У складні моменти, а це саме і є складний момент, що деякі хочуть, аби і не було цього. Аби і не відбувалася інтеграція України з ЄС. Тому, я думаю, не треба звертати увагу на всі витоки інформації. Ми знаємо, що це елементи певної гри", - зазначив депутат.

Як відомо, раніше повідомлялося, що президент Віктор Янукович може взяти участь у 32-му засіданні Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС), яке відбудеться 19 грудня в Москві.

Разом з тим, на 19 грудня в Києві заплановано проведення саміту Україна-ЄС, де заздалегідь намічено парафування Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

В ЄврАзЕС не підтверджують, що Янукович візьме участь у засіданні.

Речник представництва Єврокомісії в Києві Давід Стулік запевнив, що наразі саміт Україна-ЄС не скасовано.

Українська правда