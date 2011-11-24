Арбузов: нас чекає загострення ситуації з інвесторами

У дискусії щодо отримання Україною чергового траншк Міжнародного валютного фонду залишилося одне питання - підвищення тарифів на енергоносії для населення. Про це голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ заявив в інтерв`ю газеті «Сегодня».

За його словами, «причина затримки (з виділенням траншу кредиту МВФ - УНІАН) одна - дискусії з МВФ щодо виконання умов меморандуму. НБУ зробив усе, аби співпраця з Фондом продовжувалася. Питання залишилося одне - підвищення тарифів на енергоносії для населення, але воно належить до компетенції уряду. МВФ вважає це питання принциповим, а для України це соціально складна тема, яка до того ж заполітизована», - сказав С.АРБУЗОВ. При цьому він висловив думку, що у разі перегляду ціни на газ для України, можна буде говорити про компромісні варіанти у вирішенні питання підвищення тарифів на газ для населення. Водночас зазначив, що «це достатньо жорстка вимога, яку представники МВФ неодноразово озвучували на переговорах».

«На мій погляд, у рамках наступного візиту місії Фонду в Україну, який запланований на грудень, питання буде не в тому, чи змінив Фонд свою думку щодо необхідності підвищення тарифів. Швидше за все, порушуватимуться питання про стан дефіциту бюджету і платіжного балансу, адже зниження розцінок на газ зменшить навантаження на бюджет, платіжний баланс і золотовалютні резерви. Не виключено, що за такого розвитку подій буде знайдено компроміс, який влаштує обидві сторони. Це може бути, наприклад, нова угода, яка у цій ситуації дозволить нашій країні підтримати свою платоспроможність за допомогою нового траншу і дати добрий сигнал інвесторам», - вважає С.АРБУЗОВ.

Щодо наслідків припинення співпраці МВФ з Україною, голова НБУ значив, що це негативно позначиться на настроях інвесторів, а також ускладнить залучення ресурсів на зовнішніх ринках.

«Швидше за все, нас чекає загострення ситуації з інвесторами. На жаль, вони сьогодні мають проблеми не лише в Україні і не тільки з тим, що МВФ не підтверджує виділення чергового траншу. Інвестори мають проблеми в єврозоні, і багато великих компаній сьогодні заявляють про припинення постачання ресурсами своїх дочірніх компаній у нашій країні. Швидше за все, для України подорожчають зовнішні запозичення, будуть менш цікавими строки цих запозичень» - сказав С.АРБУЗОВ.

Як повідомляв УНІАН, у результаті досягнутих на початку листопада домовленостей, Україна і МВФ повернуться до перегляду програми співпраці після завершення газових переговорів з Росією.