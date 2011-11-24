У донецькій мерії кажуть, що взагалі не чули про візит двох міністрів

У прес-службах Донецької облдержадміністрації і Донецької міської ради не коментують візит до Донецька міністрів закордонних справ Польщі Радослава СІКОРСЬКОГО і Швеції Карла БІЛЬДТА.

Начальник управління інформаційної політики і з питань преси ОДА Римма ФІЛЬ сказала кореспонденту УНІАН, що не має у своєму розпорядженні офіційної інформації про візит міністрів. «Ні, офіційної інформації з цього приводу у нас немає», - відзначила вона.

Начальник управління інформації Донецької міськради Максим РОВИНСЬКИЙ підтвердив, що жодної офіційної інформації з цього приводу повідомити не може. «Я взагалі від Вас чую, що міністри приїхали до Донецька», - сказав він.

Водночас стало відомо, що ввечері 23 листопада Р.СІКОРСЬКИЙ і К.БІЛЬДТ були присутні у президентській ложі стадіону «Донбас Арена» під час футбольного матчу «Шахтар» - «Порту» разом з президентом ФК «Шахтар» Рінатом АХМЕТОВИМ, головою Донецької облдержадміністрації Андрієм ШИШАЦЬКИМ, віце-прем`єр-міністром Борисом КОЛЕСНІКОВИМ і мером Донецька Олександром ЛУК’ЯНЧЕНКОМ.

Неофіційні джерела підтверджують, що міністри перебували у Донецьку на особисте запрошення Р.АХМЕТОВА. Про що високі гості говорили з Р.АХМЕТОВИМ і Б.КОЛЕСНІКОВИМ, джерела не повідомили.