Ахметов вдячний Сікорському і Більдту

Український бізнесмен, президент ФК «Шахтар» Рінат АХМЕТОВ «вдячний міністру закордонних справ Польщі Радославу СІКОРСЬКОМУ і міністру закордонних справ Швеції Карлу БІЛЬДТУ за те, що вони прийняли моє запрошення відвідати матч за участю «Шахтаря» в Лізі чемпіонів» 23 листопада в Донецьку.

Про це йдеться в повідомленні, переданому УНІАН прес-секретарем Р.АХМЕТОВА Оленою ДОВЖЕНКО.

Р.АХМЕТОВ також підкреслив: «Можу вам сказати з упевненістю: вони справжні друзі України. Я дуже радий, що міністри приїхали до Донецька, на «Донбас-Арену», побували на стадіоні, який прийматиме Євро-2012. Впевнений, що під час Євро-2012 ми ще не раз переконаємося, як багато нас об`єднує і як мало – роз`єднує».

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому з`явилася інформація про те, що Р.СІКОРСЬКИЙ і К.БІЛЬДТ 23 листопада відвідають Донецьк, де зустрінуться з Р.АХМЕТОВИМ.

22 листопада прес-служба МЗС Польщі інформувала, що міністри відвідають Україну на запрошення президента Р.АХМЕТОВА й, зокрема, побувають на матчі Ліги Чемпіонів "Шахтар" - "Порту" (Португалія).

"Візит стане нагодою для того, аби ознайомитись із підготовкою України до Євро-2012, політичною ситуацією в Україні та євроінтеграційними перспективами України", - повідомили у прес-служба МЗС Польщі.

Ввечері 23 листопада Р.СІКОРСЬКИЙ і К.БІЛЬДТ були присутні в президентській ложі стадіону «Донбас-Арена» під час футбольного матчу «Шахтар» - «Порту» разом із Р.АХМЕТОВИМ, головою Донецької облдержадміністрації Андрієм ШИШАЦЬКИМ, віце-прем`єр-міністром Борисом КОЛЕСНІКОВИМ і мером Донецька Олександром ЛУК’ЯНЧЕНКОМ.