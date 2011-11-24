Губернатор: Дніпропетровська область – лідер із залучення інвестицій

За січень-жовтень 2011 року обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку Дніпропетровської області становив 8 млрд. доларів. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр ВІЛКУЛ, підбиваючи підсумки соціально-економічного розвитку регіону за 2011 рік під час колегії Дніпропетровської обласної державної адміністрації, повідомляє ІА «МОСТ-Днепр».

За словами губернатора, «всі ключові показники соціально-економічного розвитку області за 10 місяців перевиконані. Дніпропетровщина упевнено посідає першість серед регіонів України із залучення прямих іноземних інвестицій в економіку області – у жовтні їх обсяг перевищив 8 млрд. дол.», - заявив О.ВІЛКУЛ.

При цьому за січень-жовтень 2011 року в Дніпропетровській області було створено 54,7 тис. нових робочих місць і працевлаштовані 44,1 тис. осіб, що на 10,5% більше, ніж у січні–жовтні 2010 року. Крім того, за 2011 рік зросли обсяги промислового виробництва в області: у машинобудуванні – на 30%, легкій промисловості – на 21,2%, випуску неметалічної мінеральної продукції – на 17,7%, обробці деревини – на 17,4%, виробництві харчових продуктів – на 7,3%. Обсяги надходжень податків і зборів до зведеного бюджету області за 10 місяців 2011 року зросли у 1,4 разу.

Усього в господарському комплексі регіону за десять місяців 2011 року одержано 21,8 млрд. грн. прибутку, що втричі більше від показника відповідного періоду минулого року. За даним показником Дніпропетровська область є лідером в Україні.

«Довіра інвестора, це, за європейськими стандартами державного управління, головний маркер оперативності діяльності влади і головна передумова для сталого економічного зростання і поліпшення добробуту громадян. Знаково, що відчутне зростання відбувається у рамках кластерів розвитку сільського господарства і будівництва, а також у таких галузях з високою доданою вартістю, як машинобудування і легка промисловість», - зазначив О.ВІЛКУЛ.