Донецький губернатор втік від запитань про чорнобильців на колінах

Голова Донецької облдержадміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ відмовився коментувати сьогоднішні дії двох чорнобильців - учасників акції протесту Миколи ГОНЧАРОВА і Володимира ДЕРКАЧА, які, стоячи на колінах перед охоронцями, просили пропустити їх на другий поверх будівлі ОДА на сесію облради.

Як передає кореспондент УНІАН, чорнобильці в своєму проханні апелювали недавньою обіцянкою голови Донецької облради Андрія ФЕДОРУКА і губернатора А.ШИШАЦЬКОГО допустити їх сьогодні на сесію, щоб виступити перед депутатами облради з криком про допомогу.

«Я зустрічався неодноразово з чорнобильцями. Вони просилися на сесію обласної ради, і ви ставите питання не за адресою. Я не керівник обласної ради», - сказав А.ШИШАЦЬКИЙ журналістам.

На запитання, чи передали йому сьогодні прохання чорнобильців, губернатор категорично повторив: «Я ще раз говорю: я зустрічався з чорнобильцями неодноразово, виїжджав до них, тому переді мною на колінах стояти не треба».

На репліку журналістів, чи означає така відповідь, що за все сьогодні відповідає лише А.ФЕДОРУК, губернатор нічого не відповів, швидко сів у ліфт і поїхав.