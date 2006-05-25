Тимошенко вже готова взяти за основу угоди ”будь-який варіант”

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про готовність доопрацьовувати узгоджену угоду про створення коаліції на основі проекту “Нашої України”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам. (УНІАН: 25 травня Рада партії "Народний Союз Наша Україна" ухвалила власний проект коаліційної угоди та підтвердила намір проводити переговори з БЮТ та СПУ).

Зокрема, коментуючи висловлювання представника “Нашої України” Петра ПОРОШЕНКА, що коаліційна угода буде підписана на основі варіанту «Нашої України», Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила: «Візьмемо будь-який варіант за основу і доопрацюємо його – і нікому не дамо зруйнувати цей шанс, який вдруге отримала Україна».

За її словами, вона є невиправним оптимістом і залишиться ним назавжди.

«Я вірю в те, що це скликання Верховної Ради, де є велика кількість народних депутатів трьох демократичних сил, може змінити життя України на краще, – я вірю, що ми справимось з цією роботою», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зауважила, що знає, що це буде важко, але вони поставили це завдання і будуть неухильно йти цим шляхом.

Вона звернула увагу журналістів, що сьогодні вся фракція БЮТ в білому одязі (Представники БЮТ на перше засідання ВР прийшли у білих светрах з червоними сердечками на грудях - УНІАН). «Це не просто так, ми хотіли привнести в цю політичну смуту, в цей політичний бруд трішки чистоти, і тому білий колір - це просто як символ привнесення чистоти в політику, привнесення прозорості, послідовності, відданості своїй нації. І я знаю, що з символу – з кольору – ми перейдемо до реальних справ», - наголосила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що коаліція демократичних сил буде обов’язково створена. «Я щиро віддана цій справі і думаю, що сьогодні ми втрьох – «Наша Україна», соціалісти і ми - оголосимо про те, що рішення про створення коаліції прийнято», - підкреслила вона.

За словами лідера БЮТ, вчора під час зустрічі з «Нашою Україною» була тверда домовленість про створення коаліції. Вона буде стабільна, єдина, і «ніхто не зможе це розхитати».

Говорячи про те, скільки триватиме спікеріада, Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що Конституція України обмежила термін - один місяць.

Вона зауважила, що як тільки буде створена коаліція, питання буде вирішено абсолютно щодо всіх посад.