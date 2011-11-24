Прокурор Тернопільської області відкидає звинувачення в корупції

Прокурор Тернопільської області Іван МЕЛЬНИЧУК відкидає звинувачення у корупції, висунуті народним депутатом, головою обласної організації ВО «Батьківщина» Василем ДЕРЕВЛЯНИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції І.МЕЛЬНИЧУК сказав: «Щодо звинувачень у корупції – я в такі ігри не граю. Можливо, є якісь недопрацювання, можливо, хтось хотів, щоб були якісь кращі досягнення, але я щодня працюю над цим, виконую свої функції, і все це відбувається в рамках закону».

Він додав, що на його життя не вплинуло і звернення В.ДЕРЕВЛЯНОГО до європейських дипломатів з вимогою обмежити йому виїзд за кордон.

«Очевидно, Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ не володіє інформацією, але я ні разу не був у Європі і найближчим часом туди не планую», – сказав І.МЕЛЬНИЧУК.

При цьому він зауважив, що неодноразові звинувачення у корупції можуть компрометувати прокуратуру як інституцію. «Політики часом не цураються використовувати прокуратуру у своїх кон’юктурних цілях. Але, гадаю, люди зорієнтуються і побачать, де є істина», – сказав І.МЕЛЬНИЧУК.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні В.ДЕРЕВЛЯНИЙ звернувся до європейських дипломатів із закликом обмежити в’їзд у їхні країни І.МЕЛЬНИЧУКА. Зумовлено зверення було порушенням кримінальної справи проти голови Зборівської райорганізації «Батьківщини» Михайла ПІНЯ, якого звинувачують у порушеннях, коли він був керівником обласного відділення «Укрпошти». Кримінальна справа, на переконання В.ДЕРЕВЛЯНОГО, є безпідставною і зумовлена насправді тим, що М.ПІНЬ у жовтні організував перекриття дороги у Зборівському районі на знак протесту проти утримання лідера партії Юлії ТИМОШЕНКО у СІЗО.

22 листопада В.ДЕРЕВЛЯНИЙ звинуватив прокурора Тернопільської області та обласну раду в корупції.

Приводом для звинувачень став судовий процес, який ініціювала облрада попереднього скликання для того, щоб добитися виплати 5,4 млн. грн. від одного з підприємств, яке у 2006 році перемогло на аукціоні з купівлі Тернопільського аеропорту, однак не сплатило першого внеску, відмовилося від своїх зобов’язань і повернуло аеропорт у комунальну власність облради.

«Тоді ми виграли всі суди. Мною через депутатські запити було зроблено все для того, щоб виконавча служба описала майно підприємства, продала його і виручені кошти скерувала до бюджету. Зараз я почав цікавитися і виявилося, що дане підприємство здійснює маніпуляції через прокуратуру Стрия, блокує продаж майна, а облрада і прокуратура при цьому не зініціювали жодного протесту. Тоді як голова облради бідкається, що аеропорту в бюджеті не вистачає 1 млн. грн. на зарплати людям», – сказав В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

Він вирішив звернутися до генерального прокурора із вимогою замінити прокурора області.

Прокурор І.МЕЛЬНИЧУК пояснює, що добитися продажу майна підприємства складно, оскільки воно перебуває у податковій заставі.