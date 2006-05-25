Ахметов буде радитися з совістю і двома людьми

Народний депутат з Партії Регіонів Ринат Ахметов заявляє, що хвилюється в перший день роботи в парламенті.

"Я хвилююсь – це як перший раз в перший клас", - сказав Ахметов журналістам в четвер.

За його словами, він вже навчився користуватись системою голосування, хоча напередодні не приходив на тренування.

"Мене Боря навчив", - сказав Ахметов, вказуючи на свого друга – новообраного депутата Бориса Колесникова.

За словами Ахметова, він вперше в будинку парламенту. На питання про крісло, в якому він сидітиме, Ахметов сказав, що воно є "зручним".

Ахметов також повідомив, що сидить в боковій ложі разом з Колесниковим, Ігорем Гуменюком (президент ЗАТ "АРС") і Сергієм Момотом (президент товариства "ДАНКО").

На питання, чому він обрав ложу, яка схована від журналістів, Ахметов відповів: "Ми – скромні. Але пресу я люблю".

Ахметов також повідомив, що завжди перед голосуванням буде радитись "зі своєю совістю".

"Завжди обов`язково треба радитись з совістю. Ще я буду радитись з Борисом (Колесниковим), з Віктором Федоровичем (Януковичем)", - зазначив Ахметов.

"Українська правда"